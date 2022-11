Ferrari, per Binotto è finita: addio (e quei rumors su Leclerc)

25 novembre 2022 a

Stavolta l’avventura di Mattia Binotto in Ferrari dovrebbe essere davvero giunta al capolinea. Più fonti hanno infatti reso noto che l’annuncio dell’addio del team principal è ormai questione di ore: le parti starebbero definendo le clausole e i termini di una separazione che dovrebbe essere consensuale. Il Corriere della Sera ha sottolineato come la notizia sia filtrata da fonti estere legate all’entourage di Charles Leclerc.

Di certo i tifosi della Ferrari non sentiranno la mancanza di Binotto, che paga una stagione oggettivamente disastrosa: la macchina per competere c’era, anzi era addirittura dominante nella prima fase della stagione, eppure con una serie di errori imbarazzanti al muretto le Rosse non sono andate neanche vicine a contendere il titolo mondiale a Max Verstappen. Già qualche settimana fa era circolata la notizia dell’addio imminente di Binotto, che però era stata smentita dalla scuderia di Maranello. In quell’occasione era stato fatto il nome di Frederic Vasseur come sostituto.

L’ingaggio dell’attuale capo del team Alfa Sauber potrebbe diventare realtà dopo la fine ufficiale dell’era Binotto, anche perché in giro non si vedono molte alternative credibili. In più il nome di Vasseur sarebbe sponsorizzato da Leclerc, che già ha avuto a che fare con lui ed è forse alla ricerca di qualcuno che lo riconosca come prima guida e lo aiuti a competere per il titolo Mondiale.

