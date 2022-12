Pelè "non risponde più alla chemio": la decisione estrema

03 dicembre 2022 a

Pelè era intervenuto sui social per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute. “Controlli di routine”, aveva dichiarato l’82enne sul suo ricovero all’ospedale Albert Einstein di San Paolo. Indiscrezioni giornalistiche purtroppo raccontano ben altro: stando a quanto riportato dalla stampa brasiliana, Pelè non starebbe più rispondendo alla chemioterapia a cui si è sottoposto dallo scorso settembre dopo essere stato operato per un tumore all’intestino.

Calcio: Brasile, Pelè di nuovo in ospedale per controlli

Di conseguenza l’ex fenomeno del calcio mondiale sarebbe stato trasferito nel reparto di cure palliative. Se ciò dovesse essere confermato, significherebbe che le condizioni di salute sono peggiorate in maniera importante. Nei giorni scorsi l’ospedale si era limitato a dichiarare che l’82enne era nel pieno delle funzioni vitali, ma adesso non ha voluto confermare né smentire le indiscrezioni secondo cui Pelè non starebbe più rispondendo alla chemioterapia, con le metastasi che avrebbero aggredito anche i polmoni e il fegato.

Calcio: Pelè nuovamente ricoverato in ospedale a San Paolo, situazione non desta preoccupazione

Un peggioramento netto che avrebbe indotto i medici a sottoporre l’ex campione brasiliano soltanto a trattamenti utilizzati per alleviare il dolore il più possibile a pazienti in fase terminale. Non resta che aspettare conferme o sperare in una smentita, dopo che nei giorni scorsi la figlia di Pelè aveva parlato di una situazione sotto controllo.