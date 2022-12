Sinisa Mihajlovic, ansia dopo le parole di Clemente Mimun

13 dicembre 2022 a

Fan preoccupati per Sinisa Mihajlovic. L'allenatore, da tre anni impegnato nella lotta contro la leucemia, è stato citato da Clemente Mimun. È lui, con un tweet, a preoccupare gli italiani. Il direttore del Tg5 ha infatti scritto: "Forza Sinisa", lasciando intuire che non ci siano buone notizie sulle condizioni di salute dell'ex allenatore del Bologna, anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali.

Solo pochi giorni fa Mihajlovic si è mostrato in pubblico per presentare il suo ultimo libro su Zdenek Zeman. E così gli utenti del web se la prendono con Mimun: Tweet del genere non vanno bene. Lei è un giornalista famoso con 60.000 followers. Ci vorrebbe anche un minimo di responsabilità. O informi la gente su cosa sta accadendo oppure eviti di scrivere frasi del genere che lasciano tutti col fiato sospeso". E ancora: "Cosa sta succedendo direttore?", "Peggiorato? Qui a Bologna non sappiamo nulla". Qualcuno però ci va giù pesante con il giornalista: "Si vergogni".

Sinisa aveva scoperto della malattia nel 2019 e dopo varie cure e una netta ripresa, sono arrivate le brutte notizie. "Svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo essere stato colpito dalla leucemia - dichiarava a fine marzo scorso - In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma nelle ultime analisi sono emersi dei campanelli d'allarme con il rischio che possa ripresentarsi la malattia. Devo intraprendere un percorso per giocare d'anticipo e non farlo ripartire. Questa è la vita, è fatta di salite, curve e buche improvvise".