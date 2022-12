Gianluca Vialli, ricovero in gravi condizioni: "La madre è già partita"

20 dicembre 2022 a

Gianluca Vialli sarebbe ricoverato in una clinica a Londra. E lo avrebbe raggiunto anche sua madre 87enne da Cremona. A quanto pare, come riporta il Corriere della Sera, le sue condizioni si sarebbero aggravate. Nei giorni scorsi l'ex calciatore e capo delegazione della Nazionale Italiana aveva fatto sapere di doversi prendere un periodo di pausa per via della malattia che lo accompagna dal 2017, un tumore al pancreas: "L'obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia".

La clinica dove si troverebbe adesso è la stessa dove aveva ricevuto in passato già due cicli di chemioterapia e dove si era sottoposto alle terapie più idonee a curare la sua malattia. Nei giorni scorsi il suo ex compagno di Nazionale Antonio Cabrini gli ha scritto una lettera poi resa pubblica dalla Provincia di Cremona. Una lettera in cui diceva: "Caro Gianluca, quando ho letto sul giornale che hai rinunciato al tuo ruolo di capo delegazione della Nazionale mi si è stretto il cuore. Conoscendo il tuo straordinario attaccamento alla Maglia Azzurra, ho capito che un simile passo da parte tua può avere un solo significato: la partita che stai giocando ti sta impegnando molto!".

"L'avversario, quello che tu chiami 'il compagno di viaggio indesiderato', sta giocando sporco, come un difensore che affonda il tackle, non per conquistare la palla, ma per far male all'avversario. E allora io, da tuo compagno-amico, ti scrivo per farti coraggio", si legge infine nella lettera di Cabrini.