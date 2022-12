Morto Pelè, tre volte campione del Mondo col Brasile: il calcio piange un mito

29 dicembre 2022 a

a

a

Morto Pelè, leggenda del calcio mondiale. Ricoverato da tempo in ospedale per un tumore al colon, l’uomo si è spento all’età di 82 anni. Vincitore di 3 Mondiali, è considerato uno dei giocatori più forti di sempre. “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente. Riposa in pace”, ha scritto su Instagram la figlia Kely. Edson Arantes Do Nacimiento, questo il suo vero nome, era stato operato il 4 settembre 2021. Ma nelle ultime settimane le sue condizioni si sono aggravate, le terapie non rispondevano più. Poi il ricovero d'urgenza.

Pelè è stato l’unico calciatore ad aver vinto per tre volte i Mondiali, li conquistò con il Brasile nel 1958, nel 1962 e nel 1970. In carriera ha realizzato 1281 reti. E nel 1999 fu nominato dalla Fifa "Calciatore del secolo". Non ha mai vinto il Pallone d’Oro, anche se nel 2014 ricevette il Pallone d'Oro alla carriera. Oggi a piangere il dio del pallone non è solo il Brasile, ma tutto il mondo del calcio.

Negli ultimi anni, comunque, il brasiliano è stato spesso ricoverato in ospedale. Nel 2014 ci finì a causa di problemi renali, qualche mese dopo venne operato alla prostata. Il 4 settembre 2021 è stata la volta del tumore al colon. Da quel momento parecchie sofferenze. Fino a oggi, quando tutta la famiglia ha dovuto dirgli addio.