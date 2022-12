Gianluca Vialli, condizioni stabili: come sta il campione

30 dicembre 2022 a

a

a

Gianluca Vialli sta giocando la sua partita più importante: quella contro un tumore al pancreas che lo tormenta ormai da qualche anno. Ricoverato in una clinica a Londra, l'ex capitano della Juventus sta affrontando questo percorso terapeutico che di fatto sta debilitando e non poco il suo corpo. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, le sue condizioni sono "stabili" e di fatto questo dà speranza a tutti quei tifosi di tutte le squadre che in queste ore lo stanno sostenendo. Solo qualche giorno fa sono volati a Londra la madre, la sorella, la moglie, le figlie e anche l'amico di una vita, Massimo Mauro.

"Quel giorno, in Scozia...": il calciatore italiano a cui Gianluca Vialli ha stravolto la vita

Proprio nei pressi del Royal Marsden Hospital di Londra dove l’ex centravanti blucerchiato è ricoverato è apparso uno striscione del Sampdoria Club of England: “Forza Luca!”. Lo stesso gruppo ha scritto parole di incitamento anche sulle pagine di Facebook: "Forza Gianluca! Tutti i tifosi del Sampdoria Club of England sono con te. Noi ti amiamo e ti adoriamo!".

"Una fitta alla gamba". Gianluca Vialli-choc, come è iniziato il dramma

Insomma, Vialli è circondato da affetto, un punto da non sottovalutare: il sostegno psicologico in queste battaglie a volte può essere determinante anche per mettere in moto le risposte del corpo alle terapie. In tanti si aggrappano a quel "condizioni stabili", un vento di speranza in una storia drammatica.