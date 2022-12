Rafael Leao: "Tu credi?". Frase-terremoto sul mercato del Milan

30 dicembre 2022 a

"Voglio vederti giocare nel Milan”. Ci scherza su Leao in una diretta con lo youtuber IShowSpeed, ma la risposta non è stata molto gradita né dallo stesso giocatore né dai tifosi rossoneri: “Milan? Bro, che diavolo è il Milan? Che club è? Dai, dammi un indizio”, risponde lo youtuber. A quel punto Leao ha risposto in modo quasi sorpreso, e per certi versi anche stizzito, ha risposto, anche se il contesto era abbastanza conviviale: "Il mio club. Bro, mi segui veramente o no?". IShowSpeed ha così pensato bene di incalzare il giocatore: "Oh, errore mio! Comunque certo che ti seguo, sono un tuo grande fan, giochi per la squadra rossonera. E sorridi sempre”.

Lo youtuber provoca Leao: “Dove è l’AC Milan? In Italia?”

Ma a quel punto lo youtuber se ne esce con un'altra domanda che stupisce l'attaccante portoghese: "In che paese è l'AC Milan? Italia? Bro, devi venire in Premier League, bro!". L'ex Lille sorride e cerca di fargli capire che potrebbe anche cogliere il suo suggerimento in futuro: "Dici?". "Sì bro – ha risposto IShowSpeed – Se vieni in Premier League e fai i tuoi doppi passi diranno che sei un pazzo! Te lo prometto bro! Te lo prometto. Hai il talento… Tu sei il migliore, te lo prometto. Bro, tu sei il futuro del Portogallo. Non sto mentendo”.

Leao, il punto rinnovo

Una conversazione che ovviamente non vuol dire nulla dal punto di vista del mercato, ma il rinnovo di contratto è ancora in discussione. Nel frattempo Leao ha scritto così su Instagram, una volta tornato a Milanello dopo il Mondiale in Qatar: “Sono tornato a casa" ha scritto. Il Milan in questo momento non può mettere sul piatto ingaggi a doppia cifra e nemmeno di poco sotto, ma per Leao potrebbe fare un'eccezione: 6 milioni di euro a stagione, vale a dire quattro volte quello che guadagna ora. Sta al giocatore e al suo agente capire se accettare sarà davvero la decisione migliore.