Arianna Mihajlovic, "pensano tutti di sapere...": amaro sfogo

Uno sfogo amaro quello a cui si è lasciata andare Arianna Mihajlovic sui social. A un mese dalla morte del marito Sinisa, scomparso per una leucemia per cui era in cura da tre anni, la donna ha espresso tutto il proprio fastidio attraverso un post su Instagram. Di solito Arianna è molto riservata e posta soltanto contenuti sui bei ricordi della sua famiglia, ma questa volta ha deciso di mettere a tacere alcune voci che evidentemente hanno toccato tasti delicati.

"Pensano tutti di conoscere le cose private della mia famiglia…. Parlano, rilasciano dichiarazioni (false), interviste sui giornali, senza sapere come sono andate esattamente le cose! Esigo silenzio e rispetto. Grazie", ha scritto Arianna nel post. Nessun riferimento a episodi specifici. Ma è chiaro che qualche commento fuori luogo l'abbia particolarmente infastidita.

A farle sentire la propria vicinanza è stata Chiara Nasti, che ha commentato: "Gentaglia Ari… lascia perdere. Lasciali parlare". Arianna Mihajlovic molto spesso posta foto con il marito Sinisa. L'ultima volta che è apparsa in pubblico è stata in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia in cui Lazio e Bologna si sono sfidate allo stadio Olimpico di Roma. Il club biancoceleste aveva voluto omaggiare il suo ex calciatore.