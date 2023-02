Inter, scoppia il caso Brozovic: "Non sei alle elementari"

22 febbraio 2023 a

a

a

Brozovic è un uomo chiave per l'Inter. Il croato di fatto è una delle pedine più importanti da recuperare per Simone Inzaghi in vista anche dell'assalto al secondo posto in campionato ma anche in vista della sfida di Champions col Porto che può valere l'accesso ai quarti. Nel corso dell'ultimo allenamento però qualcosa è andato nel verso storto. Alla Pinetina infatti è arrivato Zanetti che ha voluto portare il suo supporto al gruppo in vista dell'impegno di Champions decisivo con i portoghesi. Tutta la squadra e tutto lo staff di Inzaghi ha salutato l'ex capitano nerazzurro che ha fatto sognare i tifosi proprio nelle notti di Champions del triplete con Mourinho.



"Questa è casa mia": Antonio Conte fa tremare Stefano Pioli. A San Siro...



Ma di fatto proprio Brozovic è stato l'unico, secondo quanto riportato dalla Gazzetta, a non salutare il dirigente nerazzurro. Un gesto che non è passato inosservato. Brozovic è rimasto in dispartbe a sistemarsi i calzettoni. Una mossa che di certo ha creato non poche tensioni nel corso dell'allenamento. E Brozovic è stato subito redarguito da uno dei più stretti collaboratori di Inzaghi che in fase di riscaldamento si è rivolto proprio al giocatore affermando: "Vedi di fare il serio, non sei alle elementari". E immediatamente sul campo è calato il gelo.