Juventus, bomba-Ravezzani: "Come può ribaltare la classifica"

16 marzo 2023 a

a

a

Fabio Ravezzani non usa giri di parole e questa volta apre uno spiraglio, una piccola speranza per i tifosi della Juventus. Come è noto le carte segrete sui cui si basava la difesa dei legali bianconeri non possono ribaltare, al momento, il verdetto, annullare il procedimento e dunque cancellare la penalizzazione. Ma Ravezzani ha le idee chiare e le spiega a modo suo, schitto e diretto: "on può essere retrodatato l’inizio delle indagini sulla #Juve. L’unica possibilità tecnica per annullare la sentenza è quella citata dall’avvocato Afeltra. Cioè che il solo fatto di non aver reso disponibile alla difesa questo carteggio pregiudichi l’intero procedimento".



La seconda carta segreta? Dramma-Juventus: quelle voci dalla Procura

Parole molto chiare che in queste ore calde per il futuro dei bianconero di fatto potrebbero davvero lasciare qualche speranza di un clamoroso ribaltone in classifica. La Juventus senza la penalizzazione di 15 punti sarebbe di fatto al secondo posto con 53 punti davanti all'Inter e in pienissima zona Chmapions. Una classifica che potrebbe ridare fiato alle ambizioni europee della squadra di Allegri. Ma per capire quando e se ci sarà la rivoluzione in calssifica bisogna attendere ancora qualche settimana. I legali sono a lvoro e l'ultima parola non è ancora detta...