Antonio Conte, "chiudo a chiave": il tentativo disperato prima dell'addio

Conte-Tottenham, una storia finita male. L'allenatore italiano, in seguito ad alcune dimostrazioni di malessere mostrate nei confronti della proprietà, ha deciso di concludere la sua avventura agli Spurs in anticipo, di comune accordo con il club. Troppo diverse le ambizioni della società e quelle del tecnico ex Inter e Juventus, che ha una vera e propria ossessione per la vittoria. Prima di concludere la sua esperienza a Londra, Conte le avrebbe provate proprio tutte, fino ad arrivare ad un "disperato" tentativo per scuotere i suoi giocatori...

Conte, riuniti i giocatori ma non è bastato

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Antonio Conte, prima di lasciare il Tottenham, le avrebbe provate proprio tutte per cercare una reazione e un cambio di passo nella mentalità dei suoi giocatori. In particolare si ricorda l’episodio che segue una vittoria, dopo le tre pesanti sconfitte rimediate contro Aston Villa, Arsenal e Manchester City.



L'ex c.t. dell'Italia ha infatti deciso di riunire la squadra al centro di allenamento, per far confrontare i giocatori tra loro. I frutti della decisione portarono i calciatori a chiedere al loro tecnico uno stile di gioco offensivo, che ha portato alcuni successi nell'immediato, prima dell'uscita dall'FA Cup per mano dello Sheffield che ha sancito l'inizio della fine dell'avventura a Londra dell'allenatore italiano.