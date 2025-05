Juventus, ribaltone sul mister: il nuovo super-favorito, tifosi di stucco

Tra i nomi emersi nel corso della riunione, quello che ha destato più attenzione è stato Stefano Pioli . Già, l'ex Milan. Un nome che sorprende. Stando alle indiscrezioni, Pioli vorrebbe tornare nel campionato italiano: "Il primo nome uscito dal summit di mercato è quello dell'ex allenatore del Milan, già entrato nel mirino dell'Atalanta come successore di Gasperini che, a sua volta, ha detto di no alla Juve per sposare il progetto della Roma", si legge sulla Rosea.

E come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti juventini si sono ritrovati a Monaco di Baviera questa mattina, in occasione della finale di Champions League tra Psg e Inter, presente lo stesso Elkann. L'incontro è stato di fatto il primo vertice operativo della “nuova Juve” e ha avuto come focus principale la scelta del prossimo tecnico.

Pioli è attualmente legato da un contratto all’Al Nassr fino al 2027, ma non è esclusa un'uscita anticipata per rientrare in Serie A, soprattutto se si presentasse l’opportunità di guidare una grande squadra. Soprattutto se a bussare alla sua porta fosse la Juventus.

In ogni caso, si ragiona anche sulle alternative: tra queste, Roberto Mancini resta un profilo d’interesse, mentre Marco Silva del Fulham viene considerato meno probabile. Pochissime possibilità, infine, per Igor Tudor, destinato a guidare la Juve fino al Mondiale per club, per poi lasciare la panchina al suo successore.