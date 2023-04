Gigio Donnarumma, altro disastro col Psg: piovono insulti

03 aprile 2023 a

Il Psg si trova davanti a un altro disastro. E si chiama ancora una volta Gigio Donnarumma. E a questo punto le papere e le responsabilità sui risultati che mancano all'appello a Parigi cominciano a pesare in modo importante. Il Psg è caduto contro il Lione e adesso in classifica ha solo 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Decisivo un errore di Gigio Donnarumma che permesso agli uomini di Blanc di conquistare un calcio di rigore.



Fuori dalla Champions e con un campionato che potrebbe sfuggirgli di mano, il Psg potrebbe andare incontro a una stagione da incubo. Donnarumma è stato protagonista di un'altra papera, un mancato possesso che ha poi innescato il rigore fallito dal Lione. Poi è arrivata comunque la sconfitta che lascia un velo di tristezza sul volto di Gigio ma anche su quello di Messi che è stato fischiato durante il rito della lettura delle formazioni.