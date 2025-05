Fabio Capello stronca Donnarumma: "Non da persona corretta"

Eroe della sfida contro l’Arsenal è sicuramente Gigio Donnarumma, che con diverse parate decisive nella prima sfida dell’Emirates e poi in quella del Parco dei Principi ha tenuto a galla il Psg aiutandolo decisivamente nella conquista della finale.

Se il portiere di Castellammare di Stabia è sembrato sicuro in diversi interventi, dopo tante critiche passate, c’è chi lo ha criticato come Fabio Capello, che negli studi di Sky Sport ha ricordato il suo addio al Milan nell'estate del 2021, per accasarsi al Psg a parametro zero. Capello si è detto d'accordo con Boban, parlando di una storia poco dignitosa: "Sono d’accordo su tutto quello che ha detto Zvone — le sue parole — Ha lasciato male il Milan, non da persona corretta. Però come giocatore è tanta roba: vive le partite con attenzione e ha capacità acrobatiche notevoli".