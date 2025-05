Inter-Psg, la finale più giusta: ecco perché

Difficilmente una finale è ingiusta. Chi ci arriva ha sempre qualche merito. Poi però ci sono finali sacrosante come quella tra Psg e Inter. Entrambe hanno dovuto affrontare un percorso in salita, senza favori del sorteggio. Il Psg nella prima fase si era beccato Arsenal, Psv, Atletico, Bayern e Manchester City, oltre a Stoccarda, Salisburgo e Girona. Da nessuna fascia aveva pescato bene. Dopo un inizio stentato, con una sola vittoria e tre sconfitte nelle prime cinque partite, aveva le spalle al muro ed è lì che è venuta fuori la qualità di questa squadra: tre vittorie nelle ultime tre, tra le quali il City, e qualificazione ai playoff strappata da quindicesima in classifica. Dopo aver strapazzato il Brest con un 10-0 complessivo, c’era da affrontare il Liverpool, primo nella prima fase e già virtualmente sicuro della vittoria della Premier, quindi riposato e concentrato solo sulla Champions. Ma Kvara era ormai nei meccanismi e Donnarumma entrato nello stato di grazia attuale: para due rigori al Liverpool, di tutto all’Aston Villa e di più all’Arsenal. Ed eccoci qui.

Superando un trittico di squadre inglesi, Luis Enrique riporta il calcio alle sue origini in cui talento, tecnica e organizzazione battono fisicità ed esperienza. Giustamente a chi gli faceva notare la supremazia sulla Premier League, ha risposto con una domanda: «Non eravamo la Farmers League (il campionato degli agricoltori, ndr)?». Si sta prendendo la rivincita su chi pensava fosse andato al Psg perché in Inghilterra non lo voleva nessuno, e quella era l’unica altra società con i soldi necessari per fare il calcio che desiderava. È vero che ne ha fatti spendere parecchi (700 milioni in cartellini in due anni a fronte di 340 incassati) ma il punto è “come” li ha fatti spendere, ovvero al contrario che in passato: non più per le figurine ma per giocatori veri, da allenare e migliorare. Anche la squadra nerazzurra ha affrontato un percorso tortuoso. Aveva il City quando ancora era il City, poi l’Arsenal e il Bayer Leverkusen fuori casa. Ad ammorbidire il tragitto è stato il Lipsia che sembrava fastidioso ma si è poi rivelato un flop, ma il Monaco era in forma ed è stato asfaltato.