Melissa Satta, raptus in diretta: "Mi spoglio, sotto non ho niente"

Melissa Satta senza freni. L'ex Velina è stata protagonista di un divertente siparietto durante Goal Deejay, il programma tra calcio e musica di Sky Sport condotto proprio da lei. Ospite della puntata il cantante Will a cui la showgirl mostra la maglia del City come regalo: "Sei di Manchester tu vero?" gli chiede mentre lui risponde: "Quella non posso neanche toccarla" e mostra la casacca del Machester United che ha addosso. "La mia del Manchester quella vera", aggiunge. Ma le sorprese non finiscono qui, perché sotto a quella dei Red Devils ha quella dell'Inter.

"Sai che io invece sono...", continua la conduttrice tifosa del Milan che poi si rivolge agli operatori in studio: "Dov'è la mia maglietta? Ragazzi mi spoglio io, ma non ho niente sotto". E Will, in visibile imbarazzo, replica: "Io non sono in forma come te".

Poi la battuta finale con cui la Satta cambia argomento: "Derby, derby a Goal Deejay". In questi giorni la conduttrice è finita al centro del gossip. Complice la sua relazione con il tennista Matteo Berrettini. I due ormai fanno coppia fissa, tanto che la Satta è volata negli Stati Uniti per alcuni giorni. I due hanno poi pubblicato diversi scatti insieme sui social.