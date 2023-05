Serie A, due gol portano il Torino a battere la Sampdoria: i granata si piazzano decimi

03 maggio 2023 a

a

a

Un gol di Buongiorno nel primo tempo e uno di Pellegri nel finale consentono al Torino di battere per 2-0 la Sampdoria, nell'anticipo della 33/a giornata del campionato di Serie A. Per il centrale granata si tratta del primo centro in carriera nella massima serie, giusto premio ad una stagione da grande protagonista. Alla mezzora, Buongiorno trafigge il portiere sampdoriano con un preciso colpo di testa su cross dalla sinistra di Ilic. Gara dominata dalla squadra di Juric, che sfiora a più riprese il raddoppio con Vlasic e Sanabria nella prima frazione, poi con Miranchuk nella ripresa. Sampdoria che prova a reagire nella ripresa, sfiorando il pari prima con Cuisance e nel finale con Lammers. Nel recupero, poi, il neo entrato Pellegri trova il 2-0 in contropiede su assist di Vojvoda. I doriani chiudono con l'espulsione di Amione dalla panchina. Con questa vittoria, il Torino si porta momentaneamente al decimo posto mentre la Samp resta ultima a -10 dalla zona salvezza. Per i doriani di Stankovic la Serie B è ormai solo una questione matematica.