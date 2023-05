Onana? "Dove si è spalmato la vaselina": nel bel mezzo del derby...

11 maggio 2023 a

L’Inter dovrà completare il lavoro nella partita di ritorno, ma quella d’andata è stata da ricordare. Il Milan è stato spazzato via e il 2-0 finale sta quasi stretto ai nerazzurri, che hanno creato tante occasioni da gol e colpito anche un palo con l’ex Calhanoglu, dopo l’uno-due micidiale di Dzeko e Mkhitaryan nei primi dieci minuti. Andrè Onana è praticamente rimasto a guardare per quasi tutta la partita, anche se nel finale i rossoneri hanno spinto molto.

Il portiere camerunese è stato protagonista in un altro senso: subito dopo il primo gol dell’Inter, Julio Cesar - grande ex presente a San Siro con la squadra di Amazon - ha chiesto la parola a Sandro Piccinini per raccontare un retroscena a dir poco curioso. “Onana è andato di fianco alla porta - ha dichiarato l’ex portiere nerazzurro - ha preso la sua bottiglia d’acqua, ha preso una specie di vaselina e l’ha passata sia sul palo destro che su quello sinistro. Sono curioso di capire cosa sia questo, non so, forse una specie di scaramanzia”.

Mistero che per il momento non è stato svelato, ma non mancherà occasione per chiederne conto al diretto interessato. Al di là della curiosità, Onana può essere orgoglioso di essere diventato il portiere titolare di una squadra che è a un passo dalla finale di Champions League: arrivato a parametro zero, ha preso il posto di Handanovic e adesso sta attirando l’attenzione di alcuni top club europei.