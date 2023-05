Sinner fuori dagli Internazionali: crolla con Cerundolo, gravissimo sospetto

16 maggio 2023 a

Esce Jannik Sinner, e gli Internazionali d'Italia perdono il loro idolo indiscusso. Il tennista altoatesino è stato sconfitto dall'argentino Francisco Cerundolo, numero 31 del ranking Atp ed esce agli ottavi di finale. Il verdetto del campo: 7-6 2-6 2-6. Sinner, ancora una volta, ha dovuto fare i conti con una condizione fisica non perfetta che ne hanno condizionato la prestazione, molto sporca e fallosa. Una sorta di blackout che Gazzetta.it attribuisce a una sospetta "intossicazione" tanto è stato evidente e brusco il calo.

"E' uno dei momenti più belli della mia carriera - esulta a caldo Cerundolo, che approda così ai quarti -, ho giocato una partita incredibile, era difficile recuperare dopo aver perso il primo set. Sono super felice, il livello è stato alto e questa vittoria mi dà molta fiducia". Sinner era il favorito della vigilia, non solo per motivi tecnici: "Sapevo che il pubblico tifava per lui ma è bello giocare in questo genere di stadi. Dove voglio arrivare? Mi alleno per migliorare. Lavoro tanto e spero di salire in classifica. Dopo i quarti a Miami un altro a un Master 100 mille. Voglio continuare a progredire per andare più in alto".

Dal Foro Italico, insomma, un'altra clamorosa sorpresa dopo che il giovane fenomeno spagnolo Alcaraz era stato preso a pallate dal numero 135 del mondo. Per Sinner la sconfitta era certamente più plausibile, ma l'amarezza è la stessa. Jannik è stato colpito sul ritmo e sulla potenza da un giocatore in forma, solidissimo, quadrato.

L'italiano ha vinto il primo set al tie-break, prima di crollare (anche atleticamente) devastato dalla profondità dei colpi di un Cerundolo martellante come poche volte in carriera. Sinner ha faticato a tenere il campo - pesante per la pioggia - come sa, scambiando spesso in evidente difficoltà, con troppi errori (ben 46) e pochi vincenti. A nulla è valsa la ricerca continua di soluzioni, attuate con poca lucidità. Per l'azzurro si tratta della prima sconfitta stagionale prima dei quarti di finale in un Masters 1000. Ora di azzurro in tabellone resta il solo Musetti, impegnato questa sera contro il greco Tsitsipas.