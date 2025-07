Federica Pellegrini insultata dopo la vittoria di Sinner: "State male"

Il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon ha scatenato gli odiatori. Sì, ma di Federica Pellegrini. Il caso è noto: l'ex nuotatrice italiana non ha mai nascosto la propria indignazione per il "trattamento diverso" riservato al tennista rispetto agli altri sportivi sul caso doping. "Jannik è molto amato e viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere. E questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi", erano state le sue parole. Quanto è bastato agli haters per prenderla di mira.

Ed ecco che dopo la vittoria dell'altoatesino contro Carlos Alcaraz, la sua pagina Instagram è stata letteralmente inondata di commenti da parte dei tifosi del tennista con richieste di scuse, sfottò, provocazioni e, in qualche caso, anche di insulti. "Sei nel dimenticatoio", si legge. E ancora: "Il fegato è integro?", "Sinner ha vinto. Vediamo se sei abbastanza umile da chiedere scusa delle tue parole su di lui", "Questa l’umiltà non sa nemmeno dove sta di casa". Ancora una volta però la Pellegrini non si lascia intimidire. "Io sono molto umile e soprattutto coerente. Voi state male… moooolto".