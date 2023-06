City-Inter, "è ridicolo". Cosa va in onda prima della partita, la rivolta

10 giugno 2023 a

Tensione ai massimi livelli a casa e allo stadio per Inter-Manchester City, finalissima Champions 2023. Ma la Uefa ha sottovalutato forse l'effetto negativo che poteva creare lo spettacolo pre-match in stile Superbowl. Il calcio non è il football americano, l'Ataturk di Istanbul non è una qualsiasi arena della Nfl.

L'Europa, insomma, non è l'America e mal sopporta le "amerikanate". Nei minuti immediatamente precedenti alla partita più attesa dell'anno, gli organizzatori infatti hanno allestito sul palco al centro dello stadio un corposo live con le esibizioni musicali del nigeriano Burna Boy, della sexy popstar brasiliana Anitta e, a chiudere, del dj Alesso.

Balli, coreografie, fuochi d'artificio fino a pochi secondi dal fischio d'inizio, alle 21. Le telecamere che inquadrano gicalciatori già schierati ne evidenziano le espressioni un po' perplesse. Sui social invece è una pioggia di commenti infuriati. Tra i più indignati, però, c'è una leggenda del calcio mondiale che ha legato al Milan di Sacchi la sua fama imperitura, l'ex attaccante olandese degli anni 80 e 90 Marco Van Basten.



Il Cigno di Utrecht, tre volte Pallone d'oro, nel corso della diretta della tv olandese ha commentato sbigottito quanto stava vedendo: "È una follia che questo spettacolo stia accadendo. Nessuno sta aspettando di vederlo". E ancora, per essere più chiaro: "È ridicolo che questo spettacolo abbia luogo. Perché non farlo prima del riscaldamento? Questi giocatori sono fermi lì, in attesa. Dovrebbe riguardare questi calciatori, il calcio. Succede anche ai Mondiali. Ridicolo". Ovazione da parte di tutti i tifosi e i telespettatori.

