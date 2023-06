Anna Billò si presenta così, Di Canio si scalda: "Bella, così ti voglio. Ti voglio..."

13 giugno 2023 a

Il tacco di Anna Billò, giornalista di Sky Sport, ha scatenato (e non poco) l’ex Lazio Paolo Di Canio. Il tutto è successo prima della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, vinta per 1-0 dalla squadra di Pep Guardiola. La giornalista, moglie di Leonardo (vecchia punta del Milan che fu di Carlo Ancelotti e del compianto Silvio Berlusconi), ha pronunciato una frase che ha persino scatenato l’onta dei feticisti: “Questa sera farò delle entrate coi tacchetti, anzi col tacco”. Al che Di Canio ha subito risposto: “Bella, così ti voglio, ti voglio aggressiva”. E sui social sono subito fioccati i commenti al limite dell’hot verso la giornalista di Sky. Il tutto mentre Fabio Capello, presente in studio, se la ride piuttosto divertito.

Di Canio duro contro Lukaku: “Con Inzaghi sarebbe stato gol”

Lo stesso Di Canio, a fine partita, è poi tornato ad attaccare Romelu Lukaku, come dopo la prestazione dell'attaccante dell'Inter contro il Manchester City in finale di Champions League. Fatale la deviazione dell’attaccante sul tiro a botta sicura di Dimarco e il gol sbagliato in pieno recupero: "Il City era quasi disperato, terrorizzato, era lento. Appena l'Inter ha messo in moto qualche azione si sono spaventati e l'Inter ha sbagliato troppo — le parole dell’ex attaccante della Lazio — Non possiamo fare i buonisti con Lukaku, il colpo di testa era con troppa poca cattiveria. Non c'è stata né determinazione né forza, se ci fosse stato Inzaghi avrebbe fatto gol".