Cristiano Ronaldo, "Serie A morta. Poi...". Profezia horror sull'Arabia

18 luglio 2023 a

a

a

“La Serie A, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni”. È un Cristiano Ronaldo pungente e deciso quello che ha parlato riguardo al massimo campionato italiano. Ma non solo: il portoghese ha lanciato anche una stoccata al calcio europeo. Lo ha fatto dopo essersi preso per 5-0 l’amichevole contro il Celta Vigo con il suo Al-Nassr, dove in Arabia arrivò al termine dei Mondiali in Qatar con il suo Portogallo e in seguito al licenziamento del Manchester United per le dure parole contro il club.

"Lukaku, salta tutto con la Juve": clamoroso, chi si fa avanti (subito)

Ronaldo: “Niente Europa. Messi? Fra pochi mesi forse al pari di campionato turco e olandese"

“L'Europa è una porta completamente chiusa, ho 38 anni e mezzo — dice — Credo che l'Europa abbia perso molta qualità. L'unico campionato che per me resta di livello superiore a tutti gli altri è la Premier. La Liga non è forte come una volta, idem la Bundesliga. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della Mls”. Una stoccata indiretta, poi, il portoghese l’ha diretta anche contro l’eterno rivale in campo Leo Messi, che se inizialmente sembrava destinato a giocare in Arabia, ha poi scelto di giocare in Mls, negli Usa, con l’Inter Miami. Secondo Ronaldo, il livello in Arabia può ancora salire: “Questo torneo sarà molto competitivo — ha concluso — Ho detto che lo sarebbe diventato entro tre anni, ma se continua di questo passo già nei prossimi mesi supererà facilmente i campionati turco e olandese”.