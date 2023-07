Inter, caccia al bomber? Cambia tutto: l'ultimo clamoroso nome (dalla Serie A)

18 luglio 2023 a

a

a

Ora l'Inter deve trovare un centravanti. Dopo il tradimento di Romelu Lukaku, i nerazzurri sono a caccia del bomber da affiancare a Lautaro Martinez, ora che anche Edin Dzeko se ne è andato.

Come è noto, il primo nome in lista è quello di Alvaro Morata, sul quale però c'è anche la Roma e il Milan, per quanto ora i rossoneri appaiano più lontani dall'affare. Ma arrivare al 30enne in forza all'Atletico Madrid non è cosa semplice.

Dunque, ovvio che la dirigenza nerazzurra batta anche altre piste per offrire una valida alternativa a Simone Inzaghi, il mister che ha chiuso la scorsa stagione con il vento in poppa nonostante la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City.

"Non sei un uomo, vile mercenario: addio infame". Inter, chi riempie di insulti Lukaku

Ed in queste ultime ore si sta facendo largo una nuova pista, quella che porta a Duvan Zapata dell'Atalanta. I bergamaschi infatti vorrebbero rivoluzionare l'attacco, rinunciando sia a Zapata sia a Muriel. E così ecco che l'Inter ci starebbe pensando, la voce rimbalza nelle ultime ore. Certo, non sarebbe il piano A: davanti ci sono altri tre nomi. Il primo ovviamente è quello di Morata. Dunque, davanti all'atalantino, ci sarebbero anche Balogun e Beto. Ma la pista-Zapata, ad ora, non può essere affatto esclusa.