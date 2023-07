Wanda Nara, il dramma e una decisione radicale: ecco dove si curerà

27 luglio 2023 a

a

a

Anche se ancora non ci sono né smentite né conferme, proseguono i rumors su Wanda Nara. Media argentini hanno riferito che il ricovero della moglie di Mauro Icardi, avvenuto qualche settimana fa, sia stato causato da una leucemia. Per certo, Wanda ha dei problemi di salute, e proprio per questo ha chiesto ai media del suo paese di rispettare la privacy della famiglia. Stando ad Augusto Tartúfoli, opinionista del programma televisivo A la Tarde su América TV, la manager del calciatore avrebbe deciso di curarsi in Italia, a Milano. Una scelta presa proprio insieme al marito dopo una lunga chiacchierata familiare avvenuta lo scorso sabato sera.

Wanda Nara malata, la scelta radicale di Mauro Icardi: una dolorosa conferma?

Come detto, la stessa Wanda ha ammesso sui social di aver avuto problemi di salute, ma che la diagnosi sarebbe ancora troppo precoce. Dal suo racconto la scoperta del malessere sarebbe avvenuta dopo alcuni valori preoccupanti. L'unica cosa certa al momento è che la moglie dell'ex giocatore dell'Inter dovrà sottoporsi a delle cure mediche importanti che affronterà a Milano. Per Tartúfoli Wanda si trova bene nel capoluogo lombardo e vuole che la città meneghina diventi la base della loro famiglia.

"La mia settimana". L'inquietante ritorno di Wanda Nara | Guarda

Motivo per cui lasceranno l'Argentina e si trasferiranno in Europa, precisamente in Turchia, dove Mauro ha appena firmato un contratto con il Galatasaray. Molto probabilmente la famiglia stabilirà la propria residenza a Istanbul, mentre la conduttrice di MasterChef si sottoporrà alle cure appunto a Milano.