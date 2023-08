San Siro, quell'atroce dubbio: ma se non verrà eliminato...

Fabrizio Biasin 09 agosto 2023 a

a

a

Si attendeva solo l’ufficialità ed è arrivata: San Siro non si può più toccare, è arrivato il vincolo che lo rende uno stadio praticamente “eterno”. Leggete qua: «La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, esaminata la documentazione tecnica allegata, acquisito il parere della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano e i relativi allegati, (...) ha espresso all’unanimità parere positivo di sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello dello Stadio di San Siro».

Tradotto: addio all’antico progetto di Inter e Milan che prevedeva di eliminare il Meazza per costruire al suo fianco un nuovo impianto comune. I due club traslocheranno, chi a San Donato (Milan), chi a Rozzano (Inter). Almeno nelle intenzioni. Ovviamente resta il domandone: e San Siro? Camperà con i concerti? Buona fortuna...