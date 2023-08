Wanda Nara, "a lei che non voleva niente...": il video che commuove

11 agosto 2023 a

"Nella salute e nella malattia”. Nonostante i tradimenti e tutti i problemi di una coppia da sempre chiacchierata, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono giurati amore eterno. Il matrimonio tra Mauro Icardi e Wanda Nara era stato messo a durissima prova negli ultimi due anni dal tradimento di lui e dai successivi allontanamenti di lei, che più volte ha provato a troncare la relazione col padre delle sue due figlie. Alla fine però l’ex capitano dell’Inter era riuscito a riannodare i fili misteriosi e insondabili del cuore: il ritorno a Istanbul dopo essere stato riscattato dal Galatasaray avrebbe riunito la famiglia sul Bosforo dopo la lunga permanenza di Wanda in Argentina per i suoi impegni lavorativi e televisivi.

Il lieto fine, poi la leucemia: il ritorno di fiamma tra Wanda e Mauro

Ma se tutto sembrava procedere verso il lieto fine, è arrivata la mazzata, sotto forma di controlli di routine che hanno rivelato una grave malattia del sangue per Wanda. La leucemia è stata la verità prima sussurrata e poi acclarata in patria. Lei dice che non è ancora pronta per dire quel nome, ma lo farà al più presto, pur facendo capire che di quello si tratta. Una diagnosi tremenda, ancor più per una giovane madre di cinque figli. Icardi da allora c’è sempre stato e ora Wanda non ha più vergogna nel postare sui social i momenti teneri in cui stanno assieme, essendosi arresa anche lei a qualcosa che non si può estinguere. La coppia adesso si trova a Istanbul assieme alle due figlie Francesca e Isabella e ai due figli avuti da Maxi Lopez, Benedicto e Costantino, mentre il figlio maggiore Valentino è stato l'unico a non volare in Turchia ed è rimasto in Argentina, dove milita nelle giovanili del River Plate.

Wanda, presto il ritorno in Argentina per le cura

La manager argentina dovrà tornare presto in Argentina, come da lei stessa annunciato, per sottoporsi ai cicli di cure per la sua malattia. Nel frattempo si gode la famiglia e il suo Mauro: nelle ultime ore ha condiviso un video in cui lui compare al suo fianco e la bacia con trasporto, mentre in sottofondo si sente una canzone che recita "se le escapó un te quiero a la que no quería nada", ovvero "se scappò un ‘ti amo' a lei che non voleva niente". Lei non dice nulla, a parlare sono i suoi occhi