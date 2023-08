Champions, il Milan nel girone degli ex: Napoli contro Ancelotti, ok Inter e Lazio

31 agosto 2023 a

È appena terminato il sorteggio della fase a gironi di Champions League, che ha visto quattro squadre italiane coinvolte. Questo è stato l’ultimo sorteggio prima del cambio di formula che stravolgerà la competizione a partire dalla prossima stagione. Il Napoli dalla prima fascia non è stato particolarmente fortunato, almeno per quanto concerne l’avversario di seconda fascia: la squadra di Rudi Garcia dovrà vedersela con il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il resto del gruppo è però abbordabile, con Braga e Union Berlino che non dovrebbero rappresentare un grosso ostacolo per i campioni d’Italia in carica. Più complicato il sorteggio per il Milan, che però non poteva aspettarsi molto di meglio, essendo relegato in terza fascia: i rossoneri hanno pescato il girone con il Psg, il Borussia Dortmund e il Newcastle. Sulla carta i francesi sono i favoriti, con il Milan che parte alla pari con il Borussia e il Newcastle. Probabilmente questo è il girone più equilibrato della Champions: ad aggiungere colore è il fatto che i rossoneri affronteranno due grandi ex, Donnarumma e Tonali.

Molto bene è andata all’Inter, che non poteva sperare in un sorteggio migliore: dalla seconda fascia ha pescato Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. Discreto sorteggio anche per la Lazio, che è uscita nel gruppo con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic: la squadra di Simeone è nettamente favorita, ma quella di Sarri può tranquillamente giocarsi il passaggio del turno.