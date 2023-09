Gp Catalogna, il medico: "Ecco le condizioni di Bagnaia", fidanzata in lacrime

03 settembre 2023 a

L'incidente di Pecco Bagnaia al Gp di Catalogna ha riportato tutti a quel maledetto Gp di Sepang dove perse la vita Simoncelli. Bagnaia è stato travolto in pista da un'altra moto dopo una caduta. Immediato lo stop alla gara e l'intervento dell'ambulanza. Questa volta un pizzico di fortuna in più ha evitato la tragedia: infatti il pilota è stato investito solo sulle gambe. Ecco dunque che arrivano le prime parole del medico che ha visitato il pilota dopo il terribile botto: "Le immagini della prima radiografia mostrano un trauma che a prima vista non sembra attuale - ha detto il Direttore medico della MotoGP Angel Charte sulle condizioni di Bagnaia - Ci vuole la Tac".

Nel corso del Gp di Catalogna c'è stata un'altra brutta caduta per altri cinque piloti tra cui anche Bastianini. E in questo caso il verdetto del medico è un po' più pesante: "Ha rimediato la frattura del malleolo tibiale sinistro, sembra necessaria l'operazione". Intanto Dovizia Castellini, fidanzata di Bagnaia, in attesa di avere aggiornamenti è stata consolata dal team manager Ducati Davide Tardozzi. Bel gesto infie da parte di Binder, il pilota che travolto Bagnaia: è subito andato in ospedale per sincerarsi delle condizioni del collega.