Lautaro Martinez, furto dopo il derby: ladri nel ristorante della moglie

19 settembre 2023 a

a

a

Quello di Lautaro Martinez è stato un risveglio amaro post derby. La sua squadra - è vero - ha dominato la stracittadina, annientando i cugini 5 a 1. L'argentino ha sfoggiato un'ottima prestazione, sotto tutti i punti di vista: un assist, un rigore procurato e tanta grinta. Ma la soddisfazione per i tre punti conquistati contro il Milan è stata macchiata da uno spiacevole fatto accaduto proprio a distanza di poche ore dal triplice fischio di San Siro.

Alcuni ladri si sono introdotti nel ristorante del bomber argentino Coraje nel cuore di Brera a Milano. Il locale era stato inaugurato a giugno di un anno fa ed è di proprietà della moglie Agustina Gandolfo, modella e imprenditrice. Le telecamere di sorveglianza in via Fiori Chiari hanno ripreso tutto: quattro uomini a volto coperto hanno danneggiato una delle porte del ristorante riuscendo a intrufolarsi durante l'orario di chiusura nella notte. In totale hanno portato via mille euro dal fondo cassa lasciato la sera prima al momento della chiusura. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano: il furto è stato scoperto di mattinata dai dipendenti del ristorante che si sono accorti di un'intrusione notturna.

Carlos Sainz & Co, tutti i vip rapinati a Milano: la "lista" che inchioda Beppe Sala

Un altro furto "Vip" nella Milano del sindaco progressista Beppe Sala. Dopo quello (tentato) a un altro ex bomber interista Christian Vieri e quello - poi sventato - al fresco vincitore del Gp di Singapore Carlos Sainz.