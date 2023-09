Schumacher, la frase che fa scoppiare la bufera in tv: "Non può tremare"

26 settembre 2023 a

Ha scatenato l'inferno una battuta in diretta tv in Spagna di Antonio Lobato, esperto commentatore di Formula Uno, su Michael Schumacher, l'ex pilota che non si è più ripreso dopo un gravissimo incidente sugli sci. Nel programma televisivo che segue la gara, infatti, Lobato ha fatto una gaffe terrificante sulla salute dell'ex campione di F1 tedesco che ha raggelato i fan. "Lasciate che Adrian Newey tremi, (l'ingegnere della Red Bull, ndr) perché sta arrivando Antonio Lobato", ha detto un ospite. Quindi Lobato ha risposto: "Lascia che Michael tremi! Beh… Non Michael, lui non può tremare". Ed è scoppiato a ridere con gli altri colleghi in studio.

A quel punto il popolo social ha chiesto al commentatore di scusarsi con la famiglia Schumacher e ha invitato il canale televisivo a licenziare Lobato. Il quale, poi, in un video pubblicato su Twitter, si è scusato: "Ho commesso un errore senza cattive intenzioni. È stato semplicemente un errore di pura goffaggine, di pura incapacità a esprimermi correttamente, forse dovuto a troppe ore senza dormire, al jet lag a Madrid", ha detto il giornalista.

E ha aggiunto: "Non era mia intenzione farla per ridere, né fare battute su Michael, che conoscevo, che ammiravo e che ritengo un punto di riferimento e che penso sia stato molto sfortunato".