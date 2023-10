Schumacher, "quei 5 minuti". L'ex pilota indiano, una rivelazione sconvolgente

02 ottobre 2023 a

Karun Chandhok, ex di Hrt e Lotus, è stato un precedente pilota di Formula 1 e oggi commentatore delle gare del Circus per Sky Sports F1 UK. Proprio l’indiano, oggi 39 anni, ha svelato un aneddoto su Michael Schumacher alla testata Olgb.com, autore di un bellissimo gesto nei suoi confronti: “Quando ho fatto la mia prima gara di F1 in Bahrain nel 2010, Michael è stato il primo pilota a salutarmi e a dirmi 'Benvenuto in F1’ — le sue parole — Ha poi trascorso cinque minuti semplicemente chiacchierando, chiedendomi del mio background e da dove venivo e mi ha augurato buona fortuna per la mia stagione”.

Chandhok e il retroscena: “Micheal non aveva bisogno di farlo”

E ancora “(Michael) Non aveva bisogno di farlo — prosegue Chandhok — Questa era la gara in cui stava facendo il suo grande ritorno con la Mercedes e in quel momento era la più grande stella. Non ero nessuno, non aveva bisogno di farlo e ho sempre apprezzato molto il fatto che si sia preso quei cinque minuti per farmi sentire il benvenuto in questo sport. È un bravo ragazzo e un pilota fantastico. Michael Schumacher è stato uno dei miei eroi”.

Intanto se delle condizioni di Michael oggi non si hanno più notizie, suo figlio Mick, ex pilota Haas in F1 e oggi collaudatore Mercedes dopo l'addio alla Ferrari, potrebbe tornare a correre l’anno prossimo nel Wec, in Classe Hypercar, con il team Alpine: “È vero che stiamo parlando con Mick sulla possibilità di correre nel nostro programma endurance al volante della A424 — ha detto ad AutoHebdo il capo per il motorsport di Alpine, Bruno Famin — Sarebbe una buona opportunità per entrambe le parti, credo. Al momento, però, stiamo solo parlando e speriamo di poter organizzare presto un test".