Ferrari, caos totale a Maranello: cosa sta succedendo

È quasi impossibile dire male della Ferrari in quanto istituzione e gloria dell’Italia. E complicato per chiunque confutarne il prestigio essendo un brand riconosciuto come vera icona sui mercati dei cinque continenti. Fondata il 12 marzo 1947 dall’allora 49enne Enzo Ferrari, con i propri modelli esclusivi e per molti inarrivabile è un’eccellenza indiscussa del nostro paese e ha imposto il proprio status ovunque: quotata in Borsa dal 2015 e straordinariamente vincente nel 2024 quando ha registrato ricavi netti pari a 6.677 milioni di euro, è in crescita dell’11,8% rispetto all’anno precedente, segnando vendite totali pari a 13.752 unità. È un vanto costantemente in crescita negli ultimi 35 anni, da quando Luca Cordero di Montezemolo divenne presidente (era il 1991) e rilanciò alla grande una fabbrica un po’ in difficoltà dopo la morte del Drake per poi ricreare un Reparto Corse che, con Michael Schumacher, ha vinto e rivinto.

Pistolotto doveroso per analizzare la realtà odierna della Ferrari in Formula 1 e cercare di capire i motivi per i quali l’italiano che l’ama la Ferrari e gli adepti del popolo delle Rosse, hanno da essere mortificati dopo quello che hanno visto nel weekend di Miami allorchè le SF-25 hanno vissuto ore da incubo: il Drake si sarebbe rivoltato nella tomba vedendo quello che è successo sul circuito della Florida fra Leclerc, Hamilton e il box.