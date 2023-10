Roberto Mancini umiliato dal vice del Mali: soldi, il gesto con la mani

19 ottobre 2023 a

a

a

Tre sconfitte e un pari. Il bilancio di Roberto Mancini da tecnico dell’Arabia Saudita. Il c.t. jesino, ex Italia, si aspettava una partenza diversa, cominciata però non nel migliore dei modi. E il bilancio del campo sui gol subiti non è rassicurante: 4 gol segnati e 9 subiti. Ora però, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, potrebbe essere già a rischio esonero. I risultati avrebbero fatto storcere il naso al presidente federale Yasser Al Misehal e a una Federazione che vorrebbe fortemente spingere la propria candidatura per i Mondiali del 2034.

Libero è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti al nostro canale

Mancini preso in giro dal vice del c.t. del Mali: mima il gesto dei soldi

A novembre inizia il primo girone di qualificazione al Mondiale 2026 con le sfide a Pakistan e Giordania e a gennaio ci sarà la Coppa d'Asia in Qatar. Per Mancini saranno appuntamenti da non fallire assolutamente, altrimenti il divorzio potrebbe essere immediato nonostante un ricco contratto fino al 2027.

"Ma come si fa?", lo sfogo in campo: lo sconcerto del "saudita" Roberto Mancini

Il tecnico marchigiano da quando è arrivato in Arabia vive al Four Seasons, in una stanza da almeno mille euro a notte, ma il rischio è che presto possa riprendere l’aereo con destinazione Italia. Contro il Mali, nella partita persa 3-1 a Portimao, il tecnico è stato peraltro preso in giro dal vice del selezionatore Éric Chelle, il maliano Hedi Taboubi, che è stato espulso per aver sbeffeggiato il tecnico italiano mimando il gesto dei soldi in direzione della sua panchina.

Arabia Saudita, dopo Mancini c’è Mourinho?

Se Mancini saltasse il nome che circola è quello di José Mourinho. Secondo il Corriere della Sera è sicura la partenza del portoghese dalla Roma a fine stagione. Dopo le prime voci, mesi fa, che lo davano in ballottaggio con Carlo Ancelotti per la panchina del Brasile, ora lo Special One ha già dato apertura per una eventuale esperienza