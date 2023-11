Carlo Ancelotti, insulti pesantissimi: "Che si f...", chi lo mette nel mirino

Giampiero De Chiara 02 novembre 2023 a

a

a

«Ancelotti? Che si fotta. Io voglio che Diniz resti sino alla fine». Così l’ex attaccante del Brasile Romario, in merito all’arrivo imminente (estate 2024) di Carlo Ancelotti sulla panchina dei sudamericani, al posto del “traghettatore” Fernando Diniz. L’ex bomber, oggi senatore eletto nelle liste dell’ex presidente Bolsonaro, ha espresso chiaramente, senza giri di parole, la sua opinione: «Per prima cosa voglio complimentarmi con Ednaldo Rordigues (il presidente della federazione, ndr), che ha scelto bene.

Diniz è il miglior allenatore che abbiamo, anche se in Nazionale non ha il tempo materiale di fare ciò che fa nei club, ovvero allenare e assemblare i giocatori, che è il suo forte. Fa quello che può. Nelle ultime due partite ha pareggiato e perso, è vero, ma nessuno vince sempre. Posso dire, però, che la Nazionale brasiliana è in ottime mani».

Romario, infine, cerca di allegerire la pillola nei confronti dell’attuale tecnico del Real Madrid. «Ancelotti come tecnico non si discute. È spettacolare e il suo curriculum parla da solo. Però lasciatemi esprimere un’opinione che magari non metterà tutti d’accordo: la Nazionale del Brasile deve essere guidata da un brasiliano. Per la nostra tradizione, perché siamo un Paese di calcio, perché abbiamo avuto sempre grandi squadre e siamo pentacampioni del mondo», ha concluso l’ex attaccante. Nessuna replica, per ora, da parte dell’allenatore italiano.