Osimhen, è mistero: ancora in Nigeria e il rinnovo tarda

Giampiero De Chiara 02 novembre 2023 a

Victor Osimhen è ancora infortunato dopo aver giocato con la Nigeria, durante l’ultima pausa per le nazionali. Il Napoli è costretto, ancora una volta, ad affrontare una parte di campionato senza il suo miglior giocatore. Il suo rientro è previsto dopo la prossima sosta di campionato, nella sfida del 25 novembre a Bergamo contro l’Atalanta. L’attaccante, intanto, è ancora in Nigeria dopo il permesso concessogli dal presidente Aurelio De Laurentiis.

La priorità per il calciatore è ora la risoluzione di alcuni problemi personali e familiari. Ma per il calciatore non si ferma il lavoro fisico: il bomber infatti sta svolgendo un programma personalizzato per recuperare dallo stiramento al bicipite femorale accusato in occasione della sfida giocata dalla sua nazionale contro l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Quello che però preoccupa i tifosi del Napoli è che, al momento, non c’è ancora una data precisa sul suo rientro in Italia.

Inoltre le voci di un possibile rinnovo con la società partenopea (il contratto con il Napoli scade nel 2025) sono sempre più flebili. Dalla società fanno sapere però che Victor rientrerà nei prossimi giorni, ma una data certa ancora non c’è. Nel frattempo, dopo essere arrivato ottavo al Pallone d’Oro, Osimhen (assieme ad un altro “napoletano” come Anguissa) è nella lista dei candidati al titolo di miglior giocatore d'Africa del 2023.