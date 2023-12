Jannik Sinner sconvolto dal presidente della Federtennis: "Vogliamo restare secondi tutta la vita?"

05 dicembre 2023 a

C’era anche Jannik Sinner ai Supertennis Awards 2023, premiato (inevitabilmente) come tennista dell’anno. L’altoatesino, sul podio, ha dialogato in uno scambio col presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che ha tentato un discorso emozionale, seppur lasciano in parte perplessi in diversi, compreso il numero 4 Atp. “Siamo la tua grande famiglia, allargata, puoi sempre contare su di noi — ha esordito Binaghi — Però dobbiamo andare avanti, io credo che oggi dobbiamo andare ad un altro sogno, perché abbiamo aspettato 47 anni per riportare in Italia questa grande coppa (la Davis, ndr)“.

Binaghi: “Sinner, proviamo a ragionare più in grande”

Il pensiero è volato immediatamente più che su quanto è stato compiuto a ciò che si dovrà fare nel prossimo futuro. E qui il discorso di Binaghi si è fatto più deciso: "Che sogno dare alla nostra gente, innanzitutto… — ha aggiunto —. Vogliamo rimanere secondi tutta la vita, senza la grande gioia di uno Slam? Dietro il calcio, dietro Djokovic?". Una domanda alla quale ha risposto lo stesso presidente: "Io dico che dobbiamo provare a ragionare più in grande, cercando di non cambiare di una virgola rispetto a quello che abbiamo fatto. Dobbiamo lavorare ancora più duramente di prima cercando di continuare a fare le stesse cose ce chi hanno portato fino a qua”.

Binaghi: “Possiamo compiere una grande impresa che può cambiare la storia del tennis italiano”

E ancora: ”È stato un anno pazzesco in cui hanno iniziato le ragazze a Merida, poi avanti con i ragazzi Montpellier, Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo”, ha ricordato orgoglioso Binaghi. "Poi c'è stata l'udienza Papale — ha detto ancora — la prima volta degli Ibi di due settimane, di nuovo le ragazze a Rabat, poi Wimbledon, il primo Major misto di padel, le ragazze a Losanna. E poi ancora Toronto, Pechino, Vienna, la Billie Jean King Cup, le Nitto Atp Finals col tutto esaurito, e infine la Coppa Davis”. Però per il numero uno vuole vedere ancora più alzata l’asticella: “Possiamo compiere una grande impresa che può cambiare la storia del tennis italiano — ha spiegato — Tu Jannik, sei il centravanti della nazionale italiana di calcio al Foro Italico. Forse non tutti ti avranno riconosciuto, ma ho visto cosa è successo a San Siro (durante Milan-Borussia Dortmund) quando sei entrato in campo”.

Sinner: “Ripartiamo positivi per un 2024 di grandi emozioni”

Sinner è rimasto a tratti confuso, poi si è emozionato e felice ha quindi risposto: “Forse non ci siamo accorti di quanto stessimo facendo, di quanto fosse importante tutto ciò per l’Italia — ha detto l’altoatesino rivivendo le emozioni della Coppa Davis — Siamo un gruppo giovane e io voglio fare una stagione da numero 4 al mondo. Sarà fondamentale ripartire positivi nel 2024, come in questi mesi del 2023, perché dovrà essere un’altra stagione da grandi emozioni".