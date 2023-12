Nicola Pietrangeli, frase sconcertante sul palco: Berrettini ci resta secco

07 dicembre 2023 a

Nicola Pietrangeli e Matteo Berrettini, il passato e il presente che si sono incontrati sul palco dei Supertennis Awards distribuiti lunedì nella cerimonia di Milano. Jannik Sinner è stato premiato come tennista italiano dell’anno, ma c’erano tutti i protagonisti della Coppa Davis sul palco per festeggiare un titolo che all’Italia mancava da 47 anni. Allora, il capitano era proprio Pietrangeli, che salito sul palco per festeggiare con i giocatori azzurri si è imbattuto in Berrettini, dicendogli una battuta che ha lasciato sbigottito il tennista romano.

Pietrangeli a Berrettini sul palco: “Cosa ci fai qui?”. E il romano resta sbigottito

Durante il breve scambio di battute, il tennista romano sembra aver detto qualcosa a Pietrangeli, che ha sempre la battuta pronta e anche gesticolando gli ha risposto parendo dirgli: "Ma tu cosa ci fai qui?”. L'ex campione, che lo scorso settembre ha compiuto 90 anni, voleva sicuramente farlo con il suo tono scherzoso, ma ha lasciato sbigottito Berrettini, che faceva parte solo come accompagnare del gruppo dei giocatori che materialmente hanno vinto la Coppa Davis. Berrettini non ha infatti giocato per infortunio. Pietrangeli poi ha continuato il suo giro sorridente mentre Berrettini, che agli Australian Open tornerà alle gare, è rimasto stupito, rivolgendo io suo sguardo a Sinner, prima di scambiare due battute.

Berrettini: “Nel 2024 vorrei le emozioni sentite nella Davis Cup”

Intanto proprio Berrettini è stato mercoledì a Torino, al JMedical Center di casa Juventus, come svelato da Sky Sport. Il finalista di Wimbledon 2021 si è recato al il centro medico bianconero per svolgere dei test e dei controlli fisici e per capire quale sia il suo stato di forma in vista del suo imminente ritorno in campo. Per i problemi avuti finora, in una stagione del tutto tormentata, il tennista romano è sceso fino al 92esimo posto nel ranking mondiale. La voglia è di ribaltare un 2023 deludente nella prossima stagione: "Al 2024 chiedo di provare le emozioni che ho provato a Malaga e a Bologna durante la Davis — ha detto durante i Supertennis Awards — Quelle sensazioni vissute fuori dal campo voglio viverle anche in campo perché è quello che mi è mancato di più. Sgolarmi per i miei compagni mi ha fatto bene, spero di continuare ad arrabbiarmi per un colpo sbagliato e di esaltarmi per un vincente”.