Massimiliano Allegri provoca l'Inter: "Lo hanno detto loro", ora è guerriglia

Chi conosce Massimo Allegri sa benissimo che allo scudetto ci crede. E tantissimo. Poi, ovvio, l'allenatore della Juventus fa il suo gioco, psicologico, si nasconde e afferma che l'obiettivo dei bianconeri è arrivare tra le prima quattro, in zona Champions League. Balle: vuole il tricolore e vuole impedire all'Inter di conquistare la seconda stella proprio in questa stagione.

E mister Allegri torna a parlare nella conferenza stampa alla vigilia del match tra Juve e Genoa, valido per la 16esima giornata di Serie A. E non cambia né ritornello né copione: "L'Inter in questo momento è la favorita del campionato, è stata costruita per vincere il campionato. L'hanno detto loro, l'ha detto ieri il presidente Zhang nella cena di Natale: il loro obiettivo è la seconda stella e per raggiungerla devono vincere il campionato". Insomma, "lo hanno detto loro", maramaldeggia Allegri.

Dunque, analizzando il momento che stanno vivendo i bianconeri, aggiunge: "Noi abbiamo un percorso diverso che è stato iniziato, ci sono giocatori che stanno facendo molto bene, di cui sono molto contento, ma non bisogna accontentarsi e serve continuare a lavorare per migliorare. Un passettino alla volta, in una partita non vinci o perdi il campionato che è un percorso. Ci sono da gestire tutti i momenti, anche quelli difficili. Dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a lavorare". Parole, quelle di Allegri, da cui in controluce emerge quello che pensa davvero: il suo obiettivo è quello della Juve è il tricolore. E se la giocheranno fino all'ultimo, partita dopo partita.