Milan, orrore dopo i sorteggi: "Piazza pulita con un lanciafiamme"

In Europa League, con l’Atalanta già qualificata, il sorteggio per gli spareggi per gli ottavi ha sorriso al Milan che ha trovato i francesi del Rennes (andata a San Siro il 15 febbraio e ritorno il 22 in Francia. La Roma ritrova invece il Feyenoord (già sua avversaria nella finale di Conference League nel 2022 e nel quarto di finale dell’Europa League nella scorsa stagione). Le altre sfide sono Lens-Friburgo; Young Boys-Sporting Lisbona, Benfica-Tolosa, Braga-Qarabag, Galatasaray-Sparta Praga e Shakhtar Donetsk-Marsiglia.

E per i rossoneri di fatto è arrivata la voce di Franco Baresi a sostenere in cammino in Europa di una squadra che ha bisogno di recuperare entusiasmo dopo la botta in Champions: "Sappiamo che nel calcio non bisogna sottovalutare nessuno ma il Milan deve pensare sempre in grande ed essere ambizioso. Le squadre francesi sono particolari, vanno sempre prese con le pinze, ma dobbiamo pensare a vincere. Dobbiamo affrontare la competizione nel migliore dei modi, le motivazioni non devono mai mancare", afferma l'ex capitano a Sky.

"Finora la stagione non è stata quella che tutti si aspettavano ma sapevamo che il girone di Champions era difficile e se sbagli una partita comprometti tutto. Il campionato è ancora lungo, col Monza abbiamo creato e fatto una bella gara e non era facile, se il Monza non ha fatto la miglior partita è anche merito del Milan. Abbiamo dimostrato che con la squadra al completo, ritrovando spirito ed entusiasmo, possiamo dare noia fino in fondo".

"Il primo colloquio per Stefano Pioli": Milan, uno tsunami in spogliatoio

Ma i tifosi sui social pensano solo alla valanga di infortuni che sono arrivati anche nel match contro il Monza. E così il tweet di un tifoso è diventato virale in pochi istanti su X, uno sfogo durissimo che forse va un po' al di là dei toni consentiti: "In questo momento andrei con un lanciafiamme a Casa Milan e farei piazza pulita di tutto e tutti credetemi". Insomma la squadra decimata ha già gettato nello sconforto i tifosi rossoneri.