Coppa Italia, il Frosinone riesce nell'impresa: batte il Napoli e passa ai quarti

È super Frosinone. La squadra di Eusebio Di Francesco sbanca 0-4 il 'Maradona', elimina il Napoli dalla Coppa Italia, scrive una pagina della sua storia qualificandosi per i quarti di finale della competizione e ora aspetta la prossima avversaria che uscirà dalla sfida tra Juventus e Salernitana.

Mazzarri fa un ampio turnover tiene fuori Osimhen e Kvaratskhelia e decide di dare minuti a Lindstrom, Demme e Gaetano. Di Francesco si affida al duo offensivo Cheddira-Caso. Il primo squillo è del Frosinone con Cheddira che dopo 2' prova un tiro che non crea problemi a Gollini. Dopo i primi 15 minuti di controllo degli ospiti, al 16' ecco la prima opportunità per il Napoli. Lindstrom si libera all'interno dell'area di rigore e impegna Cerofolini. Al 22' ancora Napoli con Raspadori che si mette in proprio, penetra in area dalla sinistra e colpisce il palo esterno. Ciociari pericolosi al 29' con Caso che semina il panico nell'area partenopea, ma ottiene solo un calcio d'angolo.

Al minuto 37' il Napoli passa con Simeone, il gol però viene cancellato dal Var per un fallo di mano di Lindstrom nello sviluppo dell'azione. Al 47' Raspadori si rende pericoloso con una punizione che impegna Cerofolini, ma il primo tempo non si sblocca e finisce 0-0. Al rientro dagli spogliatoi il Frosinone torna in campo in maniera propositiva, ma è il Napoli ad andare vicinissimo al gol con una punizione di Mario Rui che al 53' colpisce il palo. La partita non si sblocca e Mazzarri al 64' mette dentro i suoi gioielli Osimhen e Kvaratskhelia per tentare di dare la svolta al match. La svolta, però, arriva per il Frosinone che la sblocca dopo pochi secondi con Barrenechea che svetta su un calcio d'angolo e batte Gollini. Un blitz che gela il 'Maradona'. Passano pochi minuti e al 70' Caso firma lo 0-2 sfruttando un clamoroso errore di Di Lorenzo. Il difensore partenopeo cerca un retropassaggio che si trasforma in un assist per il numero 10 ciociaro che batte Gollini facilmente. Il Napoli prova a riversarsi in avanti, ma è il Frosinone a rendersi pericoloso con Gelli che spreca davanti a Gollini. Il Napoli si innervosisce, la squadra di Di Francesco non rischia nulla e al 91' trova la rete del 3-0 con Cheddira che trasforma un calcio di rigore. I campani non ci sono più e Harroui al 95' mette dentro la rete del 0-4. La squadra di Mazzarri esce tra i fischi del pubblico.