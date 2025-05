Napoli-Inter, lo scudetto dei nervi: cosa può accadere

Il vantaggio è ancora del Napoli, un punto a due giornate dalla fine, ma un leggero vento soffia alle spalle dell’Inter. È quello della finale di Champions League che inevitabilmente ha inebriato di serenità il campionato nerazzurro, rendendo questo scatto finale molto più leggero. A dir la verità, vedendola correre divertita sotto il diluvio di Torino, l’Inter non è mai stata così leggera in tutta la stagione. Lo scudetto lo ha perso proprio quando era diventata pesante (nello spirito più che nei muscoli), cioè quando i tre obiettivi erano diventati un ritornello da hit estiva, orecchiabile fino a che non lo senti duemila volte, e ora può rivincerlo con lo spirito opposto.

Dieci giorni da leader sembrano aver affaticato il Napoli, forse perché Conte non ha cambiato registro. La retorica dell’underdog, della sfavorita, è rimasta in essere ed è un rischio per chi non lo è più. Non si può nemmeno appoggiare a sfide complicate o impossibili dato che il calendario prevedeva Genoa, Parma e Cagliari come trittico finale, ben diverso dall’affrontare una Lazio che si gioca la Champions League come tocca fare all’Inter (che poi all’ultima andrà a Como). Ma anche il calendario leggero è un boomerang che può complicare le cose: i media iniziano a dare per scontate le vittorie, la piazza ascolta e annuisce, i giocatori inconsciamente allentano la tensione. Per questo Conte avrebbe potuto alzarla artificialmente, mettendo in soffitta il copione utilizzato finora e improvvisando una recita diversa, meno prudente, più azzardata. Il Napoli rischiava il calo di tensione più che la crisi di nervi, ma il suo tecnico era convinto del contrario.