Jannik Sinner, Federica Pellegrini spiazzante: "Lui un po' come..."

“Jannik Sinner? È un po’ come Thomas Ceccon: quelli pronti che fanno tutto in progressione costante. Magari perdono, ma non sballano. Sinner farà meno fatica di me e Alberto Tomba. Il tennis è mediatico, io e Alberto siamo partiti da nuoto e sci e diventati simbolo. Ci va carattere”. Ha commentato così Federica Pellegrini in un’intervista a La Stampa, parlando anche del 22enne tennista di Sesto che ha fatto impazzire tutti in Italia negli ultimi mesi di quest’anno. Facendolo in particolare con la vittoria della Coppa Davis e con la finale delle Nitto Atp Finals raggiunte a Torino.

Corretja: “Sinner pronto al 100% per vincere uno Slam, ha migliorato il suo gioco”

Intanto anche Alex Corretja, ex-stella del tennis spagnolo e ora talent di Eurosport, vede Sinner vicino alla possibilità di rovesciare il trono del serbo e di conquistare nel 2024 il primo Slam della carriera: "Fino a qualche mese fa, sembrava che Alcaraz fosse l'unico in grado di battere Djokovic — ha dichiarato Corretja — Oggi, invece, la gente pensa che ci sia anche Sinner. E che presto ci sarà anche Rune. Jannik sta percorrendo la strada giusta”.

E ancora sul tennista altoatesino: “Ha migliorato moltissimo il suo gioco — dice — Ha aggiunto variazioni che gli serviranno per essere pronto a vincere uno Slam: gioca più spesso a rete, ha imparato a giocare in drop. Per vincere uno Slam bisogna essere in grado di fare qualcosa di diverso. Altrimenti si resta sempre un giocatore in grado di battere l'80%-85% degli avversari, ma non di vincere i match decisivi nei grandi tornei. Credo che ora sia pronto al 100% per provarci".