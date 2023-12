Milan, il guru del mercato: "Paga la clausola", superbomber a gennaio

21 dicembre 2023 a

Attaccante cercasi: è l’imperativo in casa Milan in vista del mercato invernale. E i rossoneri, come già fatto in estate, pensando ad Antonio Sanabria del Torino, cercato negli ultimi giorni di mercato prima del “no” granata.

L’apertura del giocatore ci fu, ma Juric non voleva privarsi del suo attaccante, così che alla fine il Milan scelse Jovic della Fiorentina. Secondo La Stampa, il corteggiamento rossonero al 27enne paraguaiano è ripartito senza produrre troppi effetti. Anzi, il presidente Urbano Cairo è già al lavoro per rinnovare il contratto di Sanabria, attualmente in scadenza 2025, di due anni e quindi con durata sino al 2027. Il giocatore apprezza, perché si trova bene nel 3-5-2 di Juric, trovando al suo fianco un’altra punta vera come Duvan Zapata, arrivato in estate dall’Atalanta.

Milan, senza Sanabria si fa sul serio per Guirassy dello Stoccarda

In caso di mancato arrivo di Sanabria, il Milan cercherà di non farne drammi e si guarderà intorno, in particolare ai campionati di Germania e Francia. Le piste sono quelle di Jonathan David del Lille (ma sono troppi i 40 milioni chiesti dal club francese al momento) e Serhou Guirassy dello Stoccarda. Riguardo all’ultimo, ha riportato mercoledì sera l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i rossoneri stanno pensando di pagare la clausola rescissoria di 17 milioni di euro del giocatore, in scadenza nel 2026 con il club tedesco. La dirigenza rossonera ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore per trovare un'intesa verbale sull'ingaggio: l'obiettivo è quello di strappare il sì per anticipare quella concorrenza di Newcastle, Manchester United e Borussia Dortmund.