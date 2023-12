Milan, lo sfogo esplosivo di Stefano Pioli: "Chi sta sopra di noi non capisce"

18 dicembre 2023 a

Una vittoria convincente contro il Monza, con l’ennesimo neo degli infortuni. Il Milan è passato 3-0 contro Matteo Pessina e compagni, ma è tornato a casa con i k.o. di Tommaso Pobega e Noah Okafor, quest’ultimo appena tornato in campo mercoledì scorso in Inghilterra contro il Newcastle in Champions. I due calciatori si sono sottoposti alla risonanza lunedì mattina: l’ex centrocampista del Torino ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra, dovrà essere controllato fra una settimana per una valutazione specialistica più approfondita. Lo svizzero ex Salisburgo, che aveva avvertito alcuni crampi alla coscia sinistra, ha riportato una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso e verrà rivalutato fra una settimana.

Rientrano Sportiello e Pellegrino. Pioli sugli infortuni: “Si gioca troppo”

Insomma, molto probabilmente per il rientro dei due calciatori è fissato per l’anno nuovo. Pioli, per lo meno, può sorridere per i rientri di altri due calciatori: Marco Sportiello e Marco Pellegrino, guariti totalmente dalla lesione del polpaccio e dalla frattura del piede. Per Pioli, gli infortuni sono anche colpa delle troppe partite: "Si gioca troppo e finché chi sopra di noi non lo capisce proprio, è difficile cambiare rotta”, le parole del tecnico di Parma al termine del match.

Lo stesso che per Pobega si era augurato fosse solo un problema all’anca e per Okafor forse solo un crampo. Per poi aggiungere: “Non so se sia stato il miglior Milan della stagione, ma è stata un'altra buonissima prestazione. Siamo stati bravi anche ad inizio stagione e in altre gare di Champions League. Dobbiamo fare corsa su noi stessi, continuo a pensare che la squadra abbia un ottimo potenziale. Abbiamo due mesi senza impegni europei e possiamo concentrarci sulla nostra prossima partita".