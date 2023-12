Novak Djokovic si ferma in campo: sconvolto dal gesto di Carlos Alcaraz

28 dicembre 2023 a

La partita amichevole tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic in Arabia Saudita, al Riyadh Season Tennis Cup, si è rivelata un successo. I primi due giocatori del ranking hanno regalato spettacolo e alla fine è stato lo spagnolo a spuntarla in tre set in rimonta, con il punteggio di 4-6, 6-4 e 6-4 dopo due ore di battaglia. I carichi della pre-season si sono visti poco, con entrambi che sono apparsi già tirati a lucido per il 2024. Uno dei punti più belli se lo è preso Alcaraz all’inizio del terzo set, al termine di un botta e risposta molto intenso. Djokovic sembrava essere riuscito a mettersi in una condizione di vantaggio, mandando il suo avversario con un dritto incrociato molto stretto lo spagnolo fuori dal campo. Nole a quel punto si è quasi fermato, cosa che accade raramente, ma il potente dritto fuoricampo si è rivelato eccezionale.

Djokovic rimane stupito sul punto di Alcaraz

La reazione di Djokovic a quel punto è stata da cineteca: è rimasto di sasso e ha lasciato cadere la sua racchetta a terra in modo simpatico, guardandosi intorno con un sorriso ironico a sottolineare il suo stupore. Dall'altra parte del campo Alcaraz, ha riso di gusto colpito dalla reazione di Djokovic.

Alcaraz: “Nel futuro voglio migliorare come giocatore e provare a battere Djokovic”

Dopo il k.o., Djokovic ha esaltato lo spagnolo: "È impressionante per la sua giovane età ciò che ha ottenuto — ha detto il serbo — È un ragazzo molto umile e gentile. La sua famiglia, suo padre, è una famiglia molto simpatica con grandi valori". Il numero due del mondo ha celebrato a sua volta il grande campione: "Ogni volta che condivido il campo con lui è fantastico — le parole di Alcaraz — È fantastico, sono cresciuto guardandolo vincere grandi tornei, sono molto felice di giocare contro di lui e spero di continuare. I miei obiettivi nel 2024? Continuare a migliorare come persona e come giocatore, per provare a batterlo"