Franz Beckenbauer è morto a 78 anni: addio al "Kaiser", mito del calcio

È morto Kaiser Franz Beckenbauer. Il calciatore che ha fatto la storia del calcio tedesco (e mondiale) si è spento all'età di 78 anni. Da tempo, secondo alcune indiscrezioni era malato. È stato l'icona del Bayern Monaco degli anni Settanta riuscendo a conquistare ben tre Coppe dei Campioni nell'arco di soli tre anni. Tutte e tre consecutive. Ma è stato anche porotagonista del trionfo al Mondiale del 1974. Se ne va un pezzo della storia del calcio. Da giocatore è stato campione del mondo nel 1974 e da allenatore aveva vinto il Mondiale del 1990. Negli ultimi anni Beckenbauer aveva sofferto di gravi problemi di salute e si era ritirato dalla scena pubblica. Viveva in Austria nella zona di Salisburgo.

Sono indimenticabili le immagini degli anni Settanta in cui per ben tre volte con la maglia rossa del Bayern ha alzato al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. È stato uno dei difensori più preparati dal punto di vista fisco e tattico del calcio moderno. Anche lui interprete del calcio totale che negli anni Settanta ha rivoluzionato l'Olanda e poi tutta l'Europa, era famoso per il suo senso della posizione nel reparto arretrato. Se ne va di fatto probabilmente il più forte difensore della storia del calcio. Da allenatore ha vinto anche il campionato tedesco 1993-1994 e la Coppa UEFA 1995-1996. Insieme a Mário Zagallo e Didier Deschamps è una delle sole tre personalità del mondo del calcio riuscite a vincere il mondiale sia da giocatori sia da allenatori (e, come Deschamps, da capitano). Addio a una leggenda del calcio mondiale.