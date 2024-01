Musetti, folle sconfitta contro Bublik: si mangiano le patatine in campo

11 gennaio 2024 a

a

a

Nell’Atp 250 di Adelaide, Lorenzo Musetti è caduto contro Alexander Bublik per 6-3 6-7 5-7, dopo non aver sfruttato un match point sul 5-3 nel secondo set. Nonostante la delusione per il k.o. dell’italiano, la partita è stata divertente e arricchita da un paio di episodi particolari. Come quello nel mezzo del terzo set dove Bublik, sull’1-1 in fatto di game, ha provato a recuperare la palla correndo in orizzontale verso sinistra.

Musetti ha conquistato il punto ma il kazako non è riuscito a fermarsi finendo per essere costretto a scavalcare i tabelloni che delimitano gli spalti dal campo di gioco. A un certo punto, però, si è trovato di fronte un tifoso con una busta di patatine tra le mani. Dopo essersi scusato per l’intrusione, si è gustato una patatina dello spettatore, infilando la mano proprio all’interno della busta per prenderne una.

Bublik e ił colpo alla Kyrgios: poi il punto “sotto-gamba”

Un gesto che ha fatto divertire i tifosi, al pari delle giocate assolutamente pazzesche del kazako in partita. Bublik in campo aveva tutta la voglia di vincere e di scavalcare Musetti in posizione numero 25 del ranking Atp, facendolo dopo aver mostrato in campo dei gesti tecnici pazzeschi. In particolare Bublik ha sferrato un colpo da maestro conquistando il punto dopo aver colpito la palla alzando la gamba destra. Lo ha fatto iniziando il servizio con un colpo basso alla Kyrgios, prima di sorprendere Musetti. Un gesto pazzesco che ha fatto impazzire il pubblico. Il kazako ha reagito facendo l’inchino, confermando di essere un giocatore da cui aspettarsi sempre qualcosina in più sotto tutti i punti di vista.