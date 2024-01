Jannik Sinner ribalta arbitri e Var: il suo "metodo", una rivoluzione in Serie A

14 gennaio 2024 a

a

a

E se fosse Jannik Sinner a salvare gli arbitri italiani, travolti ancora una volta (e forse mai come quest'anno) da veleni, sospetti, polemiche e addirittura minacce di morte? "Non siamo più disposti ad accettare tutto: in Europa chi assume certi comportamenti paga e paga molto caro, chiediamo che sia così anche da noi…", ha avvertito venerdì il designatore dei direttori di gara Gianluca Rocchi, più infuriato e che amareggiato, a proposito del clima di intimidazione perenne in cui vivono le ex giacchette nere.

Paradossalmente, il Var (pur con "soli" 8 errori riconosciuti a fronte di 78 interventi corretti dall'inizio della stagione) sembra più un problema che una risorsa, proprio per i dubbi sollevati per il mancato utilizzo del supporto tecnologico o una sua discutibile interpretazione. Gli ultimi casi in Coppa Italia, con gli attacchi violentissimi di Mourinho contro Orsato in Roma-Lazio e Gasperini contro Di Bello in Milan-Atalanta hanno aggiunto ulteriore tensione.

"Non lo accettiamo più". Arbitri e Var, la bomba di Gianluca Rocchi

"Il futuro deve essere dei giovani, in Europa è già così: siamo all’anno uno, qualche errore lo abbiamo messo in preventivo", ha spiegato Rocchi difendendo il nuovo corso degli arbitri. "Entrare in sala Var - suggerisce La Stampa - è il racconto di qualcosa di diverso perché non c’è il feeling con lo stadio, l’ambiente è asettico, la gestione dello stress particolare: il metodo Sinner è l’assist per andare a punti e far sì che anche i meno esperti entrino in partita". Il riferimento è al Mental Economy Training che prepara gli arbitri addetti al Var ad "allenare la mente, affinare la concentrazione, controllare l’ansia".

"Fischia porca tr***a". Var, il clamoroso audio sul fallo Bastoni-Duda: errore inspiegabile, furia Juve

Una metodologia ben nota in Formula 1, con il pilota della Ferrari Charles Leclerc, e appunto nel tennis perché adottata anche da Sinner, il fenomeno della nostra racchetta in clamorosa ascesa. Un esempio di questo speciale allenamento psicofisico? Mettere ordine ai numeri da 1 a 100 davanti a un computer, con sensori che rilevano il livello di stress dell'arbitro "testato". L'obiettivo è decidere in una frazione di secondo, mantenendo calma e sangue freddo. Quelle che spesso mancano agli altri protagonisti del mondo del calcio.