Stefano Pioli, è finita davvero: doppia bomba sul mister, "chi ha scelto il Milan come sostituto"

Probabilmente la "pietra tombale" sulle speranze di Stefano Pioli di restare sulla panchina del Milan è arrivata con l'eliminazione dalla Coppa Italia subita in settimana contro l'Atalanta. Rossoneri rimontati e battuti a San Siro: una partita che per la squadra di mister Pioli, dopo il filotto di vittorie consecutive, è stato un rovinoso passo all'indietro. Una squadra spenta, senza idee né tenacia. E un altro obiettivo sfumato: Milan fuori dalla Champions, di fatto fuori dai giochi anche in campionato e ora anche fuori dalla Coppa Italia. Il "triplete al contrario", così come abbiamo titolato noi di Libero.

Tra poche ore i rossoneri torneranno in campo, a San Siro contro la Roma, nella partita tra le due grandi deluse del campionato. E anche la Roma di Josè Mourhino arriva dall'eliminazione in Coppa Italia, ancor più difficile da digerire e metabolizzare perché arrivata nel derby con la Lazio. Un ko che ha segnato anche la durissima contestazione degli ultras, i quali con uno striscione fuori da Trigoria hanno bollato i giocatori come "indegni mercenari". Insomma, clima tesissimo.

Dunque sarà Pioli contro Mourinho, un confronto diretto tra due mister arrivati con assoluta probabilità al termine delle loro rispettive esperienze al Milan e alla Roma: resta da vedere quando si celebrerà l'addio, se a fine stagione o se, al contrario, il divorzio avverrà ancor prima. Ed in questo contesto ecco che oggi arrivano due bombe sull'allenatore rossonero, due bombe sganciate da TuttoSport e Gazzetta dello Sport e assolutamente convergenti. Secondo i due quotidiani la dirigenza del Milan avrebbe deciso su chi puntare per il futuro: non Antonio Conte, ma Thiago Motta, il mister che con il suo Bologna, quest'anno, sta disputando una stagione eccezionale. Insomma, il futuro di Pioli è segnato e, probabilmente, quello del Milan è già scritto.